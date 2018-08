Ana Brenda Contreras realizará su primer proyecto en inglés dentro de la serie ‘Dynasty’

Ciudad de México.- Ana Brenda Contreras ha dado un gran salto en su carrera artística, pues luego de renunciar a su participación en la segunda parte de la telenovela Por amar sin ley, la actriz anunció que se integrará a la segunda temporada de la serie Dynasty de CW.

A través de su cuenta de Instagram, Contreras reveló “Pues nada. It’s out! Estoy muy emocionada de compartirles que soy parte de @cw_dynasty y me encuentro en Atlanta GA filmando la Segunda temporada, estoy feliz por este nuevo reto, concentrándome y agradecida!! Los amo!❤️ // so happy to finally announce I’m now part of @cw_dynasty I feel happy and honored. Thank you for believing in me @monkeyforsallie ❤️ 2nd season premiere Oct 12 @cw_networktv and @netflix La cosa se va a poner buena ���� México is in the Carrington manor! �� #Dynasty #anabreco”.

Trascendió que la artista estadounidense, de origen mexicano se unirá al proyecto para dar un giro al papel que realizaba la actriz Nathalie Kelley, quien anunció su salida de la serie el pasado mes de junio.

De la misma manera, se ha confirmado que este proyecto en el que Ana hará su primer papel completamente en inglés, se empezará a trasmitir en la pantalla chica a partir del próximo 12 de octubre.