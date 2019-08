Ana Brenda Contreras 'rompe' el silencio sobre su salida de serie 'Dynasty'

Ciudad de México.- La actriz Ana Brenda Contreras rompió el silencio, y en entrevista con Javier Poza habló de la razón que la llevó a dejar el proyecto de la serie ‘Dynasty’, para la que tuvo que realizar algunos sacrificios.

La actriz fue cuestionada de lo que perdió por darle prioridad al trabajo, incluyendo su romance, Ana Brenda explicó:

No me gusta la gente que padece el éxito, lo que se podría llamar, aunque bueno el éxito es muy relativo, yo no diría que sacrifiqué o que perdí una cosa por otra… no me arrepiento de mis decisiones y uno tiene que hacer lo que en el momento cree correcto ¿no?”.