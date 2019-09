Ana Carbajal triunfa y desfila en Nueva York en la semana de la moda 2019

Nueva York.- La oriunda de Cajeme, Ana Carbajal sorprendió al mundo entero al pisar la pasarela del New York Fashion Week 2019, siendo la primera mexicana de talla plus size en desfilar para este evento internacional, ya que además, fue ovacionada por los presentes.

La modelo sonorense se encuentra rompiendo esquemas y estereotipos de las típicas modelos, pues expresó su emoción al aparecer en la Semana de la Moda en la Gran Manzana.

Si hace 3 años o más me hubieran dicho que estaría en Fashion Week de Nueva York, hubiera pensado que estaban locos ¿Cómo alguien con mi cuerpo estaría ahí? ¿Cómo yo estaría ahí? Me había creído el bullying de toda mi vida, y no me permitía ver lo que mi vida podría ser si tan solo me amara un poquito", comentó Ana en sus redes sociales.