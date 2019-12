Ana Claudia Talancón compara a bebés con "cachorrillos" al hablar de maternidad

Ciudad de México.- Ana Claudia Talancón quien desde hace tiempo no mantiene una relación estable, dice estar abierta a ser madre y tiene la esperanza de tener un hijo.

Si lo he pensado, claro que sí. Y yo tengo una química impresionante con los cachorrillos”.

La actriz, que se habría casado en secreto con Jose Maria de Tavira hace algunos años, actualmente no tiene pareja pero asegura que no existe el momento adecuado para ser mamá.

No no existe ni el hombre ideal, ni el momento ideal, ni yo voy a ser la mama ideal, ni no hay nada ideal, ideal para quien o que es ideal, pero definitivamente le quiero dar mucho amor a un ser chiquito.”