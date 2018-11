Ana de la Reguera defiende a AMLO de Televisa e incomoda a Loret de Mola

Ciudad de México.- La actriz Ana de la Reguera y el periodista Carlos Loret de Mola asistieron como invitados a la más reciente emisión de La Saga, de Adela Micha, y, por supuesto, uno de los temas a tratar fue la política y las pasadas elecciones.

Como suele pasar cuando se tocan temas delicados como la política, varios momentos incómodos durante la plática no se hicieron esperar, y es que la actriz hizo una fuerte declaración respecto a las elecciones presidenciales del 2006.



En aquellas elecciones Felipe Calderón triunfó sobre Andrés Manuel López Obrador, quien según de la Reguera tenía más votos, por lo que acusa a Televisa de haber ayudado a Calderón a ganar.

Además, Ana aseguró que la misma historia se repitió en 2012 cuando ganó Enrique Peña Nieto y señaló a la televisora de haber orquestado la campaña desde tiempo atrás para que eso sucediera.

Inmediatamente Adela Micha la cuestionó directamente con un:

Y entonces ¿ahora Televisa tuvo que ver para que ganara en esta ocasión Andrés Manuel?” a lo que la de la Reguera respondió algo nerviosa “No, no, ya no pudo. Ya no podía. Yo creo, esa es mi opinión”, a lo que Micha le dijo “Y es muy respetable, es muy legítima”. La controversia ya se había desatado en ese punto.