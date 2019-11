Anahí no se queda callada y habla de la cirugías de Kim Kardashian

Ciudad de México.- La exintegrante de RBD, Anahí, el pasado jueves durante el episodio número tres de su podcast, habló de las cirugías de la socialité, Kim Kardashian, al reconocer que ella está favor de estas.

Yo sí creo que si tienes algo que no te gusta, que te acompleja, que te hace sentir mal y que lo puedes solucionar o arreglar o mejorar por qué no, no tiene nada de malo", aseveró.