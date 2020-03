Anahí responde a críticas por su gran pérdida de peso a pocos días de dar a luz

Ciudad de México.- La exintegrante de RBD, Anahí, respondió a los cuestionamientos por la foto que subió a 14 días de haber dado a luz, en donde luce un vientre prácticamente plano.

Primero, sí les tengo que confesar que me tardé como cuatro horas en ‘la subo o no la subo’, pero de pronto creo, que por qué nosotras somos las primeras en ‘es que estoy gordita, es que tengo una lonja, es que me veo mal’”, dijo