Anahí revela su tormentoso inicio como estrella infantil: "Sufrí de depresión"

Ciudad de México.- Como parte del lanzamiento de su nuevo podcast denominado Están ahí, Anahí Puente reveló algunos momentos difíciles que tuvo que pasar al ser una estrella infantil.

En mi vida se sacrificaron muchas cosas. Yo no tuve de pronto viajes de campamento, cumpleaños, Día de las Madres. De verdad yo me perdí muchísimas cosas, como muchos niños artistas”, narró la cantante.

Como parte de su formación artística, Anahí comenzó en el mundo de la actuación a los dos años y pronto destacó en el teatro musical, aunque manifestó que lo más duro para ella fue perderse los cumpleaños de sus amigos.

A veces me aferraba muchísimo a querer que todo saliera bien y de pronto, pues no lo logras, porque el mismo miedo te paraliza y no deja que logres las cosas, hacerlas como hubieras querido”, indicó la actriz.