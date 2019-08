Anastasiya Kvitko, modelo que dice que su cuerpo es natural, pero nadie le cree

Los Ángeles, EU.- La influencer rusa Anastasiya Kvitko cuenta con más de 10 millones de seguidores en Instagram, y que por su curvilínea figura se ha ganado el corazón de todo el mundo.

La joven de 24 años que vive en los Estados Unidos, revoluciona las redes sociales con cada aparición en la que exhibe sus sensuales medidas 96-63-106.

La modelo nacida en la ciudad de Kaliningrado, Ha sido acusada de abusar del Photoshop, pero eso no parece importarle ni a ella ni a su batallón de seguidores. Juzguen ustedes.

Anastasiya ha negado que sus curvas sean producto de las cirugías estéticas y en más de una ocasión ha manifestado:

Mi cuerpo es atlético, los músculos de mi cadera son gracias al trabajo deportivo en mis entrenamientos, mi trasero es el más hermoso, y además, no me he realizado ninguna cirugía estética en el rostro".