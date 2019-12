Andrea Escalona, "feliz" porque Mau Mancera sale de 'Hoy': "No lo soportaba"

Ciudad de México.- Hace algunas semanas Mauricio Mancera impactó al anunciar que dejaría la conducción del programa Hoy y quien está más que contenta con la noticia es Andrea Escalona, de acuerdo a lo informado por Alex Kaffie.

El periodista explicó en su canal de YouTube Villanovisión que la hija de Magda Rodríguez no cabe de la felicidad pues "no soportaba" a Mancera.

Me cuentan que la más contenta con la renuncia de Mauricio Mancera al matutino es Andrea Escalona, y es que ya no lo soportaba, ya no lo toleraba, le caga..., por eso está feliz, está pero que brinca de alegría con la partida de Mauricio Mancera del matutino".