Andrea Escalona llora tras hipnosis por fuerte remordimiento: "No me despedí"

Ciudad de México.- Durante la visita de John Milton al foro del programa Hoy, la conductora Andrea Escalona se mostró consternada al término de una hipnosis por una sensible pérdida que sufrió.

Varios presentadores como Andrea Legarreta, Jorge ‘Burro’ Van Rankin, Raúl ‘Negro’ Araiza, Marisol González y la hija de Magda Rodríguez, así como 'Doña Lucha', participaron en la actividad del 'Caballero de la hipnosis'.

Sin embargo, solo Marisol y Escalona lograron quedar completamente dormidas y con la ayuda de John Milton, quien les pidió desechar las tristezas que viven en su interior, ambas comenzaron a entrar en un trance.

Andrea lució consternada con la actividad y rompió en llanto al término de esta, pues recordó que se separó de un íntimo desde hace muchos años.

No me pude despedir de un amigo que quiero mucho. Vivimos muchas cosas y en un momento nos distanciamos. No tuvimos la capacidad de recuperar la amistad”, mencionó la conductora.