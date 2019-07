Andrea Legarreta celebra su cumpleaños 48 con foto de su niñez

Ciudad de México.- La famosa conductora del programa Hoy, Andrea Legarreta se encuentra celebrando su cumpleaños número 48 este viernes 12 de julio.

A través de su cuenta de Instagram, la guapa presentadora del matutino de Televisa publicó una fotografía de su niñez para celebrar esta fecha tan especial.

La instantánea fue acompañada con un extenso y profundo mensaje, en el que asegura que se encuentra en una gran etapa de su vida y que se siente mejor y joven.

Ya tengo 48!?? WOW! Que BIEN se sienten los 48!! Mientras más años tengo, MEJOR me sabe la vida... Y me siento TAN joven! Me siento PLENA y FELIZ... me siento TAN VIVA! TAN JOVEN! Con TANTO por hacer!! TANTOS sueños por cumplir y por ver a mis amores cumplir los suyos!! 48 es sólo un número...”.