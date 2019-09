Andrea Legarreta demandará a Adame para dar el buen ejemplo a sus hijas

Ciudad de México.- Hace unas semanas Alfredo Adame aseguró que Andrea Legarreta mantenía una relación íntima con un alto ejecutivo de Televisa a pesar de estar casada con Erik Rubín.

Tras esto, la presentadora de Hoy reveló que ya se encuentra en pláticas con su abogado para proceder legalmente en contra del actor, que aseguró que Legarreta le “hizo la vida imposible” cuando compartieron la conducción del programa.

Ya estamos, ahora sí, platicando con el abogado. Él me está diciendo todos los pasos a seguir. Soy una mujer que se la pasa defendiendo a otras mujeres, admirándolas, tratando de impulsarlas a que no guarden silencio, a que no permitan los maltratos, a que denuncien; evidentemente, no puedo hacer lo contrario”, aseguró.