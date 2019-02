Andrea Legarreta se sincera sobre su relación: "Te acostumbras a la soledad"

Ciudad de México.- A pesar de que el matrimonio entre Andrea Legarreta y Erik Rubín es uno de los más consolidados en el medio, la conductora reveló que su relación con el músico ha tenido momentos tan difíciles, que la han orillado a pensar en la separación.

A veces te acostumbras a la soledad también, y no es que me sienta sola, porque sé que él siempre está, y llama, y ahora bueno el Face, pero en estos lapsos de giras, cuando él volvía y empezaba a decir, ¡ay no, pero esto y el otro!’, y a opinar de temas de la casa y tal, y si yo estaba en un momento sensible, generaba pleito”, contó Andrea en una sección del programa Hoy.