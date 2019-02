Andrea Legarreta y la anécdota que la emociona hasta las lágrimas

Ciudad de México.- Una familia unida, padres que lo dan todo por sus hijos y una niñez inolvidable fue la historia que Andrea Legarreta compartió en su ‘entrevista a corazón abierto’, una cápsula en la que los conductores del programa Hoy vuelven al pasado y se sinceran con sus fieles televidentes sobre aspectos de su vida.

En una de las primeras entregas de su charla, la esposa de Erick Rubín habló sobre cómo sus papás, Juan Legarreta e Isabela Martínez, permitieron que sus hijos tuvieran una infancia de protección y amor, aunque se presentaran momentos difíciles que afrontar.

Aunque durante toda la entrevista se mostró conmovida, Andrea no pudo evitar emocionarse hasta las lágrimas cuando recordó la valiosa sorpresa que descubrió en una Navidad, cuando aún era niña.

Yo siempre soñé con una casita de muñecas, de una muñeca muy famosa, y pues nunca la tuve. Pero hubo una Navidad en que yo bajé, ay me conmuevo, y en el árbol estaba una casa preciosa, hecha de madera, con alfombra, con muebles, con cortinas, ventanas, era una hermosura. Y después me di cuenta de que Santa Claus la hizo con sus manos. Y se me hace hermoso, se me hace muy hermoso porque ellos lo que nos enseñaron es a estar unidos, a valorar que hay cosas más allá de lo material”, relató con la voz entrecortada.