Andrea Legarreta recibe un premio por su defensa a la comunidad LGBT

Ciudad de México.- La famosa conductora del matutino ‘Hoy’, Andrea Legarreta, quien recibió los aplausos y cariño de muchos televidentes cuando esta defendiera a la comunidad LGBTII cuando Maruicio Clark atacó al movimiento el día que lo invitaron a hablar del tema, recibió este viernes un reconocimiento por parte de la colectividad.

Fue en un lugar llamado ‘Cabaretito Fusion’ en la Zona Rosa de la Ciudad de México, donde la conductora fue reconocida por su apoyo a la comunidad.

"Esta noche es muy especial, no saben lo importante que es para mí, lo agradecida que me siento de estar aquí con todos porque es un apapacho para el alma", confesó la conductora.

Sobre la postura que mostró contra Mauricio Clark, la conductora señaló:

El amor es el amor y las personas son las personas y es algo que siempre le inculco a mis hijas. Como hace falta respeto en el mundo, una persona no se vuelve más respetable por ser heterosexual. Yo no tengo amigas lesbianas, yo no tengo amigos gays, no tengo amigos jotos. Yo tengo amigos, sinceramente no ando diciendo eso".