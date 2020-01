Andrés García reclama a Luis Miguel por ignorarlo: "Eres famoso por mí"

Ciudad de México.- Andrés García generó gran polémica al lanzar un contundente mensaje a Luis Miguel, pues considera que al cantante se le subió la fama y ya se olvidó que él fue una de las personas que impulsó su carrera.

El actor de 78 años aclaró que sí reconoce que 'El Sol' es un gran intérprete, sin embargo, le recordó que su fama es gracias a que él lo apadrinó.

Es un extraordinario cantante. Lo he querido mucho toda mi vida, pero él ha agarrado una forma de ser que a mí no me parece y no estoy de acuerdo", señaló en entrevista con Ventaneando .

Andrés considera que es una falta de respeto que Luis Miguel no lo llame personalmente y en cambio, use terceras personas para mantener contacto.

Me parece una falta de respeto que me mande a llamar por teléfono a mí con un tercero. No cabr..., yo soy Andrés García, maestro, soy estrella antes que tú y te hiciste estrella gracias a mí. Entonces háblame tú, no me mandes un tercero, pero no lo deseo nada malo", expresó el actor.