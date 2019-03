Andrew Lincoln: "Escogí el momento erróneo para dejar 'The Walking Dead'"

Los Ángeles, EU.- El domingo pasado, The Walking Dead y su capítulo 'The Calm Before', fue el episodio con la calificación más baja de la serie. "La larga serie de AMC cayó de los 1.7 que había anotado la semana anterior a una calificación de 1.5 en adultos de 18-49", informa TV by the Numbers , "un mínimo histórico en el drama de zombis".

A pesar de esto muchos concuerdan que la temporada nueve ha sido muy buena, incluso mucho mejor que las anteriores temporadas obstruidas por Negan. A esto se le sumó Andrew Lincoln, quien dejó el programa en el episodio cinco , quien afirmó estar molesto por haberse ido.

En una entrevista reciente con Entertainment Weekly, Norman Reedus dijo que durante una conversación telefónica con Lincoln le dijo:

Escogí el momento equivocado para dejar el programa porque está muy bien ahora".

Reedus también habló sobre el final de la temporada, al que definió como algo que no se ha visto antes en The Walking Dead.