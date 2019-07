Anel Noreña se encuentra preocupada por la integridad de José José

Ciudad de México.- Anel Noreña sigue preocupada por el paradero de José José, quien de acuerdo a sus propios hijos y algunos artistas se encuentra aislado del mundo luego de que su hija Sarita se lo llevara a Miami.

En entrevista para el programa Hoy, la expareja del cantante aseguró que ha recibido nuevas noticias del padre de sus hijos, pero no son nada alentadoras.

Una amiga me dijo, fíjate que en Acapulco me dijeron, una señora relacionada con una amiga, que es una señora que conoció a José en sus inicios allá en la colonia Clavería y que se amaron (…) acaba de hablar con él hace un mes o dos meses y le dijo que estaba muy enojado, le dijo José que estaba de muy mal humor porque la verdad no sabía ni dónde estaba”.