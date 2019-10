Anel revela la "verdadera" causa de muerte de José José e impacta al mundo

Ciudad de México.- Aunque ya ha pasado un mes del fallecimiento de José José, y desde ese día hasta ahora no han dejado de surgir escándalos y polémicas entre su familia, ahora su exesposa Anel Noreña revela la "verdadera" causa de su muerte.

Aunque se dijo que el fallecimiento del 'Príncipe de la Canción' fue a causa de complicaciones derivadas del cáncer de páncreas que padecía desde hace años, su exesposa declaró que en realidad sucedió otra cosa.

Noreña fue captada por medios al llegar al estreno de una obra de teatro. Al ser cuestionada sobre cómo sobrelleva la partida de su exesposo y lo que opina de su "misteriosa" muerte, ella respondió:

No tenía páncreas ni baso, así que no pudo haber muerto de eso, murió de descuido, murió de desamor , murió de toda la cochinada en la que están envueltas estas gentes, qué feo, qué triste".

Luego, profundizó más sobre el tema y escandalizó a los que escuchaban por su polémica respuesta:

Al ser preguntada sobre la que fue esposa del intérprete hasta su muerte, Sara Salazar, y hija Sarita Sosa, Anel manifestó que deberán rendir cuentas sobre sus acciones, ya que está segura que "esconden algo":

No sé cuál es el secreto de ellas que no quieren que nadie sepa, no sabemos nada. No entiendo lo herméticas, algo han de esconder, horrible", dijo al referirse a cómo han manejado la situación tanto Sarita como Sara.