Anette Michel y el proyecto de Televisa que rechazó al no ser “interesante”

Ciudad de México.- En medio de una charla sobre los cambios que ha sufrido la televisión mexicana y la apertura que parece presentarse en la actualidad para que los actores trabajen en diversas televisoras, la actriz Anette Michel, actual conductora de Master Chef, confesó que llegó a escuchar una propuesta de Televisa cuando ya llevaba años de formar parte de TV Azteca.

La intérprete de ‘Bárbara’ en Cuando seas mía participó en una reciente emisión de La Saga, programa de Adela Micha al cual también fue invitado el actor Juan Soler.

Al ser cuestionada por la periodista sobre si alguna vez recibió una invitación para pasar de la televisora del Ajusco a la de San Ángel, Anette respondió afirmativamente y aseguró que solo en una ocasión entabló una conversación con altos ejecutivos de Televisa.

Sí, estuve sentada ahí, mi empresa (TV Azteca) sabe que me senté y estuvimos platicando… Pues me senté ahí, me empezaron a platicar, pero como que se fueron bajito, no económicamente. Bajito como… como que no me ofrecieron algo muy interesante (…) me ofrecían algo en el Cinco, dije no, me voy del Trece al Cinco, es una cosa rara. Dije no, mejor me quedo acá… Bueno, no se dio, y estoy muy contenta y muy feliz”, relató la conductora, además de indicar que esa propuesta ocurrió cuando ella había terminado el melodrama Cuando seas mía (2002).