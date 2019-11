Ángela Aguilar arremete contra las entregas de premios: "Se burlan de mí"

Ciudad de México.- A través de una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, Ángela Aguilar habló acerca de los éxitos que ha podido cosechar a lo largo de este año y aseguró que el próximo vendrá cosas mejores.

Asimismo, la intérprete de Tú sangre en mi cuerpo respondió al comentario un fan acerca de las múltiples nominaciones a las que se ha hecho acreedora.

Lo que digo es que a todos los premios que me han nominado no me he ganado ninguno, solo en los Premios Bandamax", expresó la hija de Pepe Aguilar.