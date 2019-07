Ángela Ponce, primera transgénero en ser imagen de marca mundial de belleza

Ciudad de México.- Ángela Ponce hizo historia en Europa y en el mundo entero al convertirse en la primera mujer transexual en ganar el Miss Universo España 2018.

Su candidatura acabó con los clásicos estándares de la industria y abrió una nueva brecha de igualdad y diversidad. Aquella ocasión la joven comentó:

A partir de entonces la reina de belleza ha sido invitada a múltiples eventos. En el más reciente Fashion Week Madrid, la modelo desfiló prendas de lencería diseñados por Andrés Sarda.

Ahora, en una reciente publicación que compartió en Instagram, Ángela anunció, satisfecha de sus logros, que es la nueva embajadora de la marca de pelo Pantene.

Como ya saben los que me conocen, el pelo es algo muy importante para mí. Desde pequeña siempre he querido tener la melena larga, como la que veía en los anuncios. Y ahora, no solo he conseguido eso, sino que soy embajadora de @pelopantene. Un sueño hecho realidad".