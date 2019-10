Angelina Jolie abre su corazón y habla sobre su divorcio con Brad Pitt

Hollywood, California.- Luego de que se diera el divorcio de lo que alguna vez fue considerado como una de las parejas más sólidas del medio artístico, muchos especularon sobre la repentina separación de Brad Pitt y Angelina Jolie.

Ahora, después de tres años de este acontecimiento, la actriz, habló sobre cómo fue ha pasado sus días desde la separación con Pitt, ella relata que fueron momentos amargos, en los que además tuvo que lidiar con intervenciones para reducir las posibilidades de padecer cáncer de mama y ovario.

Jolie calificó su ruptura matrimonial como un "momento complicado" y admitió que ella no se reconocía a sí misma. "Me había perdido un poco", declaró la actriz a la revista francesa Madame Figaro sobre el momento en que su "relación con Brad estaba llegando a su fin y el comienzo de su separación".

Fue un momento complicado, en el que ya no me reconocía, donde me sentía más pequeña, casi insignificante. Sentí una profunda y auténtica tristeza, me dolió", dijo la estrella de Hollywood.