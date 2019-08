Angelina Jolie no se conforma con 'Los Eternos' y 'Maléfica'; va por 'Star Wars'

Los Ángeles, EU.- La icónica actriz Angelina Jolie está 'hambrienta' por conquistar las grandes franquicias de Disney, pues a pesar de haber protagonizado recientemente Maléfica: Reina del Mal, en solo unos días comenzará el rodaje de Los Eternos de Marvel. Pero Jolie no tiene límites y ya planea unirse al universo Star Wars.

El problema con esto es que la conocida como Saga Skywalker está a punto de terminar con el estreno de Star Wars 9, y poco se sabe del futuro de la franquicia después de eso.

He hablado con J.J. Abrams, le arrinconé en un pasillo. Y le dije 'no tengo ni idea de por qué no puedo estar en Star Wars", dijo la actriz en una entrevista con MYTV News durante la D23 Expo.