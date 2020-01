Angelina Jolie se une a proyecto único cómo productora de serie para la BBC

Estados Unidos.- La famosa actriz, Angelina Jolie, reveló en una entrevista con la revista Variety que pronto comenzará un nuevo proyecto único de la mano de la cadena BBC como productora de una serie que abordará el tema de las fake news (noticias falsas).

My World, nombre de la serie, aún no tiene fecha de estreno o de inicio, pero se sabe que está abarcará las problemáticas de que los niños no sepan diferenciar una noticia real de una falsa, por lo que los episodios semanales de 30 minutos contarán las historias y las bases para una noticia.

Angelina explicó que su inspiración son sus hijos y que por ello busca crear conciencia y ofrecerle a los niños bases solidad para identificar lo cierto de la mentira y así erradicar el problema de la desinformación e ignorancia y a su vez ofrecer una guía a los niños para que sepan lidiar con los problemas de corte mundial.

Como madre, estoy feliz de poder brindar mi apoyo a un programa que tiene como objetivo ayudar a los niños a aprender más sobre las vidas de otros jóvenes en todo el mundo, a conectarse con ellos. Espero que ayude a los niños a encontrar información y herramientas que necesitan para hacer una diferencia en los temas que les importan, recurriendo a la amplia red de miles de periodistas y servicios de idiomas en la BBC World Service", dijo Angelina.