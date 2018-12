Angelina y Brad llegan a un acuerdo por sus hijos para evitar juicio público

Los Ángeles, EU.- Angelina Jolie y Brad Pitt, expareja mítica de Hollywood, finalmente sellaron un acuerdo amistoso sobre la custodia de sus hijos, evitándose un proceso público, reportaron medios estadounidenses.

Los dos actores anunciaron su separación en septiembre de 2016, tras dos años de matrimonio y 11 en pareja. Son padres de seis niños, tres de ellos biológicos y los otros tres adoptados: Zahara, de 13 años; Shiloh, de 12; los gemelos Vivienne y Knox, de 10; Maddox, de 16, y Pax, de 14.

Un acuerdo de custodia (de los niños) fue alcanzado hace dos semanas y ha sido firmado por las dos partes y el juez", indicó la abogada de Jolie, Samantha Bley DeJean, en un comunicado divulgado por numerosos sitios web especializados en la vida de las celebridades.

Según la letrada, el acuerdo "se basa en las recomendaciones" hechas por un especialista en la materia. Los términos del pacto son "confidenciales para proteger los intereses de los niños", destaca el texto.

Jolie quería inicialmente obtener la patria potestad exclusiva de los menores, pero Pitt deseaba la custodia compartida. Finalmente, ambos tuvieron que ceder en algunas de sus pretensiones.

De todos modos, aún quedan asuntos por decidir sobre los términos del divorcio de los dos actores, especialmente aquellos relativos a la repartición de bienes. Las partes han pedido al juez un compás de espera hasta el mes de junio para intentar llegar también a un acuerdo.

Desde que se separaron en 2016 Pitt y Jolie iniciaron una amarga batalla que recién ahora empieza a llegar a su fin. El actor de 54 años y la actriz de 43 decidieron cerrar el caso porque "se dieron cuenta de que la lucha en curso solo está perjudicando a los niños", según informó The Blast.

De acuerdo con la revista US Weekly, Pitt fue quien se acercó a su ex para encontrar una solución y "persuadirla" de que una audiencia "causará un daño psicológico duradero a sus hijos", según reveló la fuente del medio. "No habrá ganadores, no importa lo que decida el juez".

La pareja se comprometió en abril de 2012 y se casó el 23 de agosto de 2014, después de nueve años juntos. Jolie solicitó el divorcio de Pitt el 19 de septiembre de 2016, citando "diferencias irreconciliables".

Justo unos días antes de la solicitud, hubo un supuesto altercado que involucraba a Pitt y Maddox, su hijo mayor, a bordo de un avión privado que se dirigía desde Niza, Francia a Los Ángeles, California. Tras una investigación por violencia doméstica, el actor fue absuelto.