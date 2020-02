Angelique Boyer se niega a casarse con Sebastián Rulli por esta razón

Ciudad de México.- Angelique Boyer aseguró que con el paso de los años y de su consolidada relación con Sebastián Rulli, ahora siente la presión de la gente para llegar al altar con él.

Yo creo que sí hay mucha presión social, definitivamente, pero creo que es parte de nuestra madurez y de nuestra evolución personal y en pareja que no nos dejemos influenciar por lo que los demás desean, o por pertenecer a un sistema que ya vimos que no funciona, y casarte no te garantiza la felicidad, no te garantiza que esa persona se va a quedar a tu lado”, dijo la actriz en entrevista.