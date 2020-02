Angie Flores de 'La Academia' es criticada por reírse de un gatito muerto

Ciudad de México.- Angie Flores, una de las finalistas en La Academia, entró en polémica luego de que contara una anécdota de sus tíos y la muerte de un gato callejero.

Por medio de YouTube los espectadores pueden seguir a los concursantes en su vida diaria durante su estancia en el programa, un usuario destacó el momento de Angie y señaló que estuvo mal la forma en que relató la historia pues parecía burlarse de la muerte del animal.

La participante mencionó que su tía y tío, cuando eran niños, jugaron con un gato pequeño de la calle y que con la finalidad de quedárselo, pero también de esconderlo de su madre, lo guardaron dentro de una caja en el closet.

Ojalá y le llamen la atención el domingo para que le dé pena, no tiene pudor. No me dio risa para nada se pasó ya no la apoyo", comentó una fan del show de talentos.