Angie de 'La Academia' se disculpa con las ARMYS por burla a RM de BTS

Ciudad de México.- La Academia de TV Azteca nos entrega cada semana alguna polémica, desde el pleito de Gibrán con Danna Paola, hasta la salida sorpresiva de Franceli, y el domingo pasado no fue la excepción, pues la hondureña Angie, volvió a causar controversia.

Angie, que la semana pasada había sido severamente criticada por un video en el que fue captada cuando señaló que uno de los integrantes de la banda de K-Pop ‘es más feo que los demás.

Las ARMYS como se le conoce a los fans de la banda, se le fueron ‘al cuello’ a la concursante, por lo que una semana después ella se tuvo que disculpar.

Lo siento mucho, realmente no lo decía en serio. No estaba diciendo que RM era feo. Sólo estaba bromeando. Ya lo puse en claro. Sólo estaba bromeando. Pero a los siete los amo. A mí me encanta BTS”.