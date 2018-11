'Animales Fantásticos 2', en el primer lugar de taquillas de EU con 62.2mdd

Estados Unidos.- Este fin de semana se estrenó Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald en cines de Estados Unidos y Canadá, recaudando un total de 62.2 millones de dólares en taquillas.

Pese a ser una buena cifra, la más reciente cinta del universo de Harry Potter no alcanzó a su predecesora, Fantastic Beasts and Where to Find Them de 2016, que debutó con 74 millones de dólares.

Por otro lado, Dr. Seuss’ The Grinch, le siguió en segundo lugar con 38.1 millones de dólares, mientras que Bohemian Rhapsody se ubicó tercera con 15.7 millones.