Anitta infarta a espectadores de su concierto con su revelador vestuario

Brasilia, Brasil.- La cantante brasileña, Anitta, por medio de su cuenta de Instagram compartió una candente foto de uno de sus conciertos, donde modeló un extravagante ‘outfit’ que dejó sin aliento a más de uno.

En la imagen se aprecia a la celebridad utilizando un conjunto en color negro, el cual pone al descubierto la ropa interior de su delantera y retaguardia.

Mi mamá siempre dice que ni siquiera me reconoce cuando me ve en el escenario. Ella dice que me convierto en otra persona, la de Anitta”, escribió.