Anne Hathaway sorprende con radical cambio de look en calles de Nueva York

Nueva York, EU.- Muchos de sus seguidores y fans se han asombrado por la nueva y peculiar apariencia de la actriz Anne Hathaway, quien fue fotografiada en las calles de Nueva York muy sonriente y en uno de sus looks más colorido.

La actriz estadounidense de 36 años parecía bastante contenta y divertida dando una vuelta por la llamada ‘La Gran Manzana’ de Nueva York, acaparando todas las miradas por su gran abrigo rosa con algunos detalles de piel y un top de lentejuelas que decidió combinar con una falda tableada amarilla así como botas negras.

Pero su vestimenta no fue lo único que impacto, sino que fue su cabellera, la cual pasó de color café oscura, por un pelirrojo brillante, el cual estaba peinado en capas y con ondas suaves.

Aunque muchos quedaron fascinados con su nuevo look, desafortunadamente este será temporáneo, pues la importante razón de que Anne cambiara el color de su cabello fue por la nueva película que protagonizará llamada The Last Thing He Wanted in Puerto Rico, la cual será producida por la plataforma de Netflix, en el que también tendrán la participación Ben Affleck y Willem Dafoe.