Anne Hathaway ya se habría convertido en madre por segunda ocasión

Estados Unidos.- Recientemente varios medios estadounidenses han asegurado que la famosa actriz, Anne Hathaway, se ha convertido por segunda ocasión en madre desde hace poco más de un mes, pero que lo ha mantenido en secreto al igual que el sexo del bebé.

La famosa interprete de 'Andrea Sachs' en El Diablo Viste a la Moda hace 5 meses anunció en su cuenta de Instagram que se encontaba embarazada, nunca señaló cuantos meses tenía, pero debido a lo abultado de su vientre se calcula que podría haber tenido alrededor de 4 o 5.

Si la actriz realmente hubiera tenido ese tiempo de gestación es casi seguro que ya lo haya tenido, incluso se dice que el infante nació en noviembre, pues en ese mes se realizó el estreno de El precio de la verdad, película en la que participa, mismo al que no se presentó y por lo que se cree que en ese momento se encontraba a punto de parir o que ya lo había hecho.

Sin embargo, aún no es nada certero ya que Anne no ha confirmado nada ni ha compartido la alegría de haber sido madre por segunda vez, al igual que no se sabe si fue niña o niño.