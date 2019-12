Antes de morir, Jenni Rivera afirmó que no tenía "ningún problema con el narco"

Ciudad de México.- Este pasado lunes salió a la luz una entrevista inédita que Jenni Rivera concedió a Pepe Garza debido a que la cantante temía por su vida pues en México tenía amenazas de muerte o secuestro.

El famoso empresario compartió en su canal de YouTube un video en donde revela el audio de esta plática frente a los hijos de la intérprete, Chiquis Rivera y Johnny Lopez.

La cantante explicó que recibió una llamada del FBI para alertarle sobre las amenazas que había en su contra y ella detalló que hasta sus propios fans algunas veces le informaban sobre las peligrosas situaciones a las que se podía enfrentar si se presentaba en ciertas ciudades de México.

Pese a que circulan versiones de que Jenni tenía nexos con el narco, la famosa diva aseguró que su trabajo era honesto y no tenía nada que ver los carteles delictivos.

No tengo idea (por qué me quieren hacer daño). Mi negocio no es nada ilícito. Es algo honesto. Yo quisiera que la gente supiera que cuando han ido gente de grupos o cárteles a mis palenques y me piden fotos, yo los trato con mucho respeto. No hay ningún problema con ningún cártel”, aseguró la 'Diva de la Banda'.