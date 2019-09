Antonio Rosique habla de su estado de salud tras picadura de mantarraya

Ciudad de México.- El conductor y presentador deportivo, Antonio Rosique sufrió un accidente durante su estancia en República Dominicana, cuando se encontraba grabando el Exatlón y fue picado por una mantarraya.

Por su parte el presentador informó que ya se encuentra recuperado luego de recibir la aplicación de varias inyecciones y una vacuna antitetánica con el fin de calmar el dolor que sintió.

Paramos un día pero para que me pudiera yo recuperar y estar al 100 por ciento. Sí me dejo esto un mensaje y me recuerda las playas son hermosas, los mares son maravillosos, pero hay muchos animales que habitan ahí y hay que cuidarlos", aseguró.