Antro de Tamaulipas usa fotos de Peña, Angélica y Tania al ritmo de La Factoría

Ciudad de México.- La ruptura amorosa entre Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto sigue dando de qué hablar, pues luego de los rumores de infidelidad del exmandatario con la modelo Tania Ruiz, un antro de Tamaulipas uso las imágenes del supuesto triangulo amoroso para acompañarlo con el tema Todavía del grupo La Factoría.

En el video que circula en redes sociales, se ve de fondo la fotografía de Peña Nieto y Ruiz mientras inician los primeros acordes de la canción, y ante el grito de sorpresa de los presentes, aparecen más imágenes de la joven potosina en traje de baño, para después pasar a una foto de la ex pareja presidencial.

En el fragmento se escucha la letra que dice:

Creaste en mí una nueva ilusión, me recordaste que existe el amor, y aunque perdida estuvo mi alma, no volverás junto a mi... Tu mirada no me engañará más, tus besos ya no saben igual, otra mujer te roba el sueño ya no eres mío, pero te quiero igual, no vuelvas a mí aunque te quiero, no vuelvas a mí aunque te extraño, te necesito aquí, pero tu amor ya no es para mí”.