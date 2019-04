Anuel AA despotrica contra Ivy Queen por nombrarse 'Reina del reggaetón'

Miami, EU.- El programa de espectáculos Despierta América, compartió en sus redes sociales, imagenes del enfrentamiento entre el famoso trapero Anuel AA contra Ivy Queen, conocida como 'La Reina del Reggaetón'.

Enmanuel Gazmey Santiago, más conocido por su nombre artístico Anuel AA, causó controversia en redes sociales, al publicar en Instagram Stories, que Ivy debería dejar de autonombrarse como la reina en su gérnero, además añadió que su novia Karol G, quien también canta reggaetón, era la nueva monarca por su éxito.

¿Cómo me van a decir que una mujer que no pega una canción hace más de 7 años es la reina del reggaetón? los números no mienten, escribió Anuel AA en sus Stories.