"Aquí se hace lo que yo digo perrita": Ex de Ivonne Montero la maltrató en obra

Ciudad de México.- Ivonne Montero habló acerca de su salida de la obra La Reina del Sur y reveló que sufrió maltaros por parte de Salvador Zerboni, productor de la puesta en escena y expareja de la actriz.

No soporté la inexperiencia del productor ni los maltratos. Existieron roces y conflictos con él, y durante un ensayo me dijo ‘aquí se hace lo que yo digo perrita’, lo cual claramente no estaba en el libreto", dijo Ivonne.