¿Aracely Arámbula aparecerá en la serie de Luis Miguel? La actriz resuelve dudas

Ciudad de México.- A pesar de que Aracely Arámbula aseguró que Luis Miguel no habló con sus hijos el día de su cumpleaños, revelando de esta forma que el intérprete sigue sin tener comunicación con ellos, la actriz no descartó la posibilidad de participar en la nueva temporada de la serie biográfica del artista.

Durante su encuentro con los reporteros en el Aeropuerto de la Ciudad México, Aracely fue cuestionada por el anuncio que confirma la segunda temporada de Luis Miguel, la serie, a lo que contestó:

Al respecto de una posible participación en este proyecto, o que al menos su nombre sea contemplado, Arámbula replicó:

Pregúntale a él, pregúntales a ellos, porque yo no sé… mi nombre no puede salir… es que la verdad yo estoy concentrada en todo lo positivo, este año empieza con mucha energía positiva, hermosa…”.

Pero ante la insistencia de los reporteros sobre el tema, la también cantante añadió:

A mi si me invitan a actuar o si me invitan a hacer algo ya lo vería mi gente, o sea, o si ponen mi nombre lo ve mi gente, o si no quiero salir lo ve mi gente, pero ahorita estoy muy feliz, ¿sabes?, estoy tan contenta que quizás si me invitan a actuar igual hago de mi”.