Aracely Arámbula arremete contra medios por comentarios de su altar

Ciudad de México.- Aracely Arámbula declaró su molestia luego de que se difundieran las imágenes que ella misma publicó en redes sociales, con un altar de muertos en el que aparece la foto de Marcela Basteri, madre de Luis Miguel.

Debido a que la muerte de Marcela no ha sido confirmada por el intérprete de La Incondicional, la imagen en el altar de Arámbula provocó gran controversia, situación que incomodó a la actriz mexicana.

Al ser captada en el aeropuerto de la Ciudad de México, 'La Chule' manifestó su descontento y afirmó que ella no fue quien colocó la foto de la abuela de sus hijos en la ofrenda.

Ustedes son los que crean las cosas, uno es libre de subir lo que uno quiere , y lo que uno cree, y lo que uno considera, o sea, yo tengo a mi gente con mucho amor y no estoy diciendo nada, porque yo no tengo que confirmar absolutamente nada, es que ustedes ponen todo al amarillismo al por mayor, uno sube las cosas con mucho cariño, con mucho amor a mi gente , además yo llegué a mi casa, y estaba puesto mi altar, o sea ni siquiera fui yo, ese altar ya lo tenía mi mamá”, expresó.

Conjuntamente, Aracely dejó en claro que ella no aseguró nada sobre la muerte de Marcela Basteri.

Me molesta que si yo subo algo a Instagram lo hagan como una noticia amarillista, o sea, en todo caso a mí no me corresponde, vayan y pregúntele a la gente que tiene que contestar, yo no tengo que contestar absolutamente nada de eso, yo respeto eso, tengo mucho amor, es la abuela de mis hijos, y siempre vamos a tener un recuerdo hermoso, su foto siempre está todos los días en mi casa y con mis hijos, no quiere decir que solamente ese día, siempre está, porque deseamos que esté bien, deseamos que esté viva, pero la verdad es que estamos recordándola todos los días, no fue por ese día nada más”.