Aracely Arámbula asegura que no hablará más sobre Luis Miguel

Ciudad de México.- La bioserie sobre la vida de 'El Sol', Luis Miguel, la serie, y la actual gira que realiza el cantante se han convertido en dos constantes recordatorios que vuelven casi imposible que Aracely Arámbula no sea objeto de preguntas sobre qué tipo de relación lleva con el padre de sus hijos en el presente.

Sin embargo, el ser siempre cuestionada al respecto es algo a lo que 'La Chule' no accederá y esto lo dejó claro durante una entrevista que ofreció al programa 'Ventaneando' desde el Aeropuerto de la Ciudad de México.

No quiero hablar absolutamente nada de eso (Luis Miguel) porque me reservo los comentarios. Tendría muchas cosas que decir pero no es el momento, porque ya tengo que correr, y en su tiempo, en su momento, cuando quiera decirlo lo diré", expuso Aracely al ser cuestionada sobre si ha visto a Luis Miguel ahora que el cantante ha ofrecido shows en México.