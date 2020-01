Aracely Arámbula pide algo más que la manutención a Luis Miguel

Ciudad de México.- La actriz Aracely Arámbula, madre además de dos hijos del cantante Luis Miguel, habló nuevamente sobre el tema de la manutención y recalcó que no necesita el dinero de ‘El Sol’, sin embargo, le pidió algo al artista.

La protagonista de La Doña, serie que recién inició su segunda temporada, remarcó que a pesar de que sus hijos no ven a Luis Miguel, no carecen de una figura paterna, pues su padre, el abuelo de los niños, cumple con ese rol.

Yo tengo una figura paterna maravillosa con mi padre. Mi papá es un gran ser humano, un gran papá, un gran amigo, es nuestro pilar”, explicó.

Sin embargo, la actriz sabe que sus hijos necesitan tener una sana convivencia con su padre, por lo que pidió ‘El Sol’ que se ponga en contacto con ellos.

El tiempo no regresa, yo le diría que tomara ese bálsamo de amor y de la manera más amorosa que no se pierda esos momentos con ellos. Conmigo no, es con ellos”.

No es un secreto que el cantante no ve a sus hijos desde hace un tiempo, que incluso no llamó a su hijo mayor para felicitarlo por su cumpleaños.