Aracely Arámbula revela si sus hijos incursionarán en el medio artístico

Ciudad de México.- El rostro de Aracely Arámbula se ilumina cada vez que, cuando los constantes cuestionamientos sobre Luis Miguel no acaparan sus entrevistas, tiene oportunidad de hablar ante medios sobre el papel más importante de su vida: el de mamá.

La 'Chule' compartió en entrevista con reporteros de programas televisivos la alegría que le trae el poder cantarle Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe como parte del programa especial de TV Azteca que se transmitirá el 12 de diciembre.

En determinado momento de su charla con la prensa, la actriz hablaba de lo importante que es para ella poder estar el mayor tiempo posible al lado de sus hijos, Miguel y Daniel, quienes ahora mismo no presentan gran interés en seguir los pasos de sus famosos padres.

Pese a que los pequeños admiran el talento de su mamá, la también cantante aseguró que ahora están enfocados en actividades propias de su edad, en su educación y en los deportes.

Mis hijos están muy contentos con sus actividades de niños. Ahora que estuve en el estudio con la música que estábamos escuchando cuando estaban grabando los instrumentos y me escuchó cantar, Miguel sí me dijo (...) ¡mami, me gustó mucho, me gustó como cantaste!", expuso la 'Chule'.