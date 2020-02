Aracely Arámbula, tajante: "Ni mis hijos ni yo estaremos en Luis Miguel, la serie"

Ciudad de México.- Aracely Arámbula fue tajante en cuanto al tema de Luis Miguel y sus obligaciones como padre, mismas que en el pasado, la misma actriz ha señalado que ‘El Sol’ no cumple, sin embargo, Lucía Miranda, viuda del exmanager del artista negó esa información.

No, no la escuché ni me interesa, y ella no sabe, nadie sabe porque nadie está interesado, ni están, como te diré, nadie está informado de eso. Yo soy muy prudente y no hablo de eso porque no me interesa, estor con mi carrera”.

Respecto a los rumores que existían en torno a que sí aparecería en la nueva temporada de la serie sobre la vida de Luis Miguel, la actriz fue muy contundente.

No voy a salir en esta temporada, está confirmado, ya me lo dijeron que no voy a salir en esta temporada ni mis hijos, ni, bueno mi nombre no puede salir, no vamos a salir y fueron muy amables en avisarme que no salimos porque no me interesa salir en la serie".