Ari Borovoy conmueve con tierna foto al lado de Emiliano, bebé de Erika Zaba

Ciudad de México.- Dejando atrás la polémica con OV7, Ari Borovoy compartió el tierno momento que tuvo con Emiliano, hijo más pequeño de Erika Zaba y Francisco Oliveros.

Fue por medio de redes sociales que el cantante y también empresario publicó una foto con el pequeño, además de dejar un tierno mensaje.

Mamá no me pidas que sonría, estoy con el tío Ari y no quiero hacerte caso, tengo pocos días de nacido, déjame en paz", escribió Ari.