Ari Borovoy recuerda sus años de trayectoria como integrante de OV7

Ciudad de México.- El cantante y empresario, Ari Borovoy, a través de una entrevista platicó sobre sus experiencias como músico e integrante de la banda OV7, al asegurar que ha llegado sus 40 años con mucho aprendizaje obtenido en todos sus años de trayectoria.

El empresario informó que no era fácil tener el rol de líder, pues siempre buscaba no ser autoritario dentro del grupo pues lo difícil es disfrutar el momento.

Nadie puede decirme que no se puede, porque yo pasé por eso. Siempre estoy buscando esa excelencia, de hacer cosas impensables o imposibles. Entiendo las dos partes (jefe y compañero), porque tengo un gran equipo de compañeros y un gran equipo de producción”, indicó.

Además, el intérprete agregó en su intervención que evita las redes sociales, pues le generan más cosas negativas que positivas.

Personalmente, no estoy metido en las redes sociales horas del día o incluso días completos, porque no le veo sentido y terminas leyendo cosas que dices: '¿para qué me metí? Las redes son una jungla, un baño público”, dijo.