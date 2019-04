Ariadne Díaz revela cuál es su verdadera vocación y dice dedicará su vida a ella

Ciudad de México.- Luego de que Televisa le retiró su contrato de exclusividad a Ariadne Díaz, la guapa actriz busca incursionar en el mundo de la producción.

En una de esas te doy la sorpresa que la próxima vez que sepas de mí no sea como actriz sino como escritora o productora”, expresó Ariadne.

Es de mencionar que previo a esta declaración, Ariadne hizo casting para la segunda temporada de La Doña, de Telemundo, y se quedó, pero después de reflexionar un poco decidió retirarse de las telenovelas.

Decidí no tomarlo porque iba en la línea de lo que he hecho estos años; lo agradezco pero quiero hacer teatro pero nada comercial, quiero hacer un teatro que me dé nervio y meterme a estudiar guionismo, actuación”, señaló la guapa actriz en un video de Instagram.