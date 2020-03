¿Ariana Grande aprovecha que está en aislamiento y compone nuevo tema?

Estados Unidos.- La famosa cantante y actriz, Ariana Grande, recientemente compartió un video en el que canta un tema aparentemente nuevo, pues varios de sus seguidores aseguran que es nueva composición de la joven, pero otros aseguran que es un cover de Whitney Houston.

Grande en la grabación aparece sentada sobre su cama con solo una gran camiseta negra, sin que se le vea el rostro, interpretando una melodía que la mayoría de sus fans no reconocieron, además de que lo título; You Know I Love You Boy, lo que los llevó a pensar que era una nueva composición.

Mientras que otros señalaron que era I Belive in You and Me de Whitney Houston, desatando una gran polpemica entre ellos, aunque otros solo se enfocaron en halagar su voz.

La publicación ha encantado tanto que en menos de 24 horas ya ha recibido cinco millones 646 mil 105 reproducciones y miles de comentarios como:

¿Este es un nuevo tema?".

No perdiste el tiempo en la cuarentena".

Amo como compones".

Esto es un cover de Whitney Houston, I belive in you and me".