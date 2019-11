Ariana Grande cancelaría shows por fuerte enfermedad: "No sé qué me pasa"

Los Ángeles, EU.- La joven de 26 años, Ariana Grande, utilizó su Instagram para advertir a los fanáticos que su cabeza se estaba "dividiendo" durante su último concierto, en la ciudad de Charlottesville, y espera mejorar para el próximo show.

Sin embargo, en una larga declaración compartida con sus 167 millones de seguidores, advirtió que sus próximas actuaciones podrían cancelarse por orden del médico.

Hola mis amores, todavía estoy muy enferma. He estado enferma desde el último show de Londres. No sé cómo es posible, pero todavía me duele tanto la garganta y la cabeza. Tengo mucho dolor y es difícil respirar durante el espectáculo. Estoy viendo a mi médico y tratando de mejorar para la presentación de mañana.